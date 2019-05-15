الاباتي الشدياق من بكركي: صفير من جيل الصلابة لا يساوم على الحقيقة ولا يضعف أمام المحن

لفت رئيس الرهبنة المارونية المريمية الاباتي مارون الشدياق خلال إلقائه كلمة ​الإنجيل​ في الذبيحة الالهية لراحة نفس البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ إلى "اننا نحمل اليوم في صلواتنا في يوم عيد ميلاد الحبر الجليل، غبطة ابينا البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، فهو رجل الحقيقة الذي آمن ب​يسوع المسيح​ وكرس له ذاته، ورعى كنيستنا المارونية برباطة جأش، انه شيخ جليل من جيل الصلابة لا يساوم على الحقيقة ولا يضعف أمام المحن والتجارب وهو لم يغرق في متاهات المصلحة، أخفى ذاته لينتصر يسوع من خلاله. لم يعرف الزيف وانتصر بالقائم من بين الاموات ليكون مثالا لنا لنبقى أمناء على محبة الحقيقة"، مشيراً إلى أن "صلاتنا اليوم ان يذكر القطيع الصغير أمام العرش الإلهي، وصلاتنا الى مريم ان ترافق ابنها البطريرك ليبلغ بصحبتها مقام الأحبار القديسين".

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