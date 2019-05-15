سعد جال على أحياء صيدا القديمة مهنئا بشهر رمضان

جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في أحياء ​صيدا القديمة​، حيث التقى بالناس ووجه لهم التهنئة بقدوم ​شهر رمضان​.

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