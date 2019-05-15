النشرة: اطلاق نار خلال تسطير مفتشي كهرباء لبنان محاضر ضبط بالشرقية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن وقوع ​إطلاق نار​ في ​بلدة الشرقية​، أثناء قيام عدد من المفتشين في مؤسسة كهرباء لبنان بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

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