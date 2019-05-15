أول سفير لبناني لدى إمارة موناكو يقدّم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة

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قدّم أول سفير للبنان لدى إمارة موناكو رامي عدوان، أوراق اعتماده، سفيراً فوق العادة ومطلق الصلاحيات لدى إمارة موناكو إلى سموّ الأمير ألبير دو موناكو Albert de Monaco خلال حفل رسمي في القصر الأميري، حضره القنصل الفخري في موناكو.
وتخلّل الحفل خلوةً بين الأمير والسفير، شدّد خلالها الأمير ألبير على العلاقات الطيبة التي تجمعه بالمسؤولين في لبنان وبعدد من أفراد الجالية المقيمين في الإمارة. كما تناول الحديث مواضيع مختلفة، من بينها الجهود المشتركة لحماية البيئة في حوض البحر المتوسط، والسبل الهادفة إلى تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي.
يذكر أن السفير عدوان هو أول سفير لبناني معتمد لدى إمارة موناكو في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
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