كنعان من بكركي: بات لنا شفيع إضافي في السماء ليشفع بلبنان وبموارنته

شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​، عقب تقديمه واجب العزاء بوفاة البطريرك الماروني الأسبق ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​بكركي​، على أنّ "الحزن كبير وقد تربينا في المراحل الصعبة على كلام الراحل الكبير البطريرك صفير، الّذي كان يجسّد لبنان الحر المستقل السيد والقيم الوطنية والتواضع والزهد".

ولفت إلى أنّه "بات لنا شفيع إضافي في السماء، ليشفع بلبنان وبموارنته".