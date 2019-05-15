أكّد وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ أن "لا جلسة ثانية مسائية اليوم"، مشيرًا إلى أنه "تُستكمل دراسة ​الموازنة​ في جلسة يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر جبق: لا جلسة ثانية مسائية والجلسة المقبلة الجمعة في السراي عند الواحدة والنصف ظهرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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