حكومة اليمن: استهداف محطتي نفط بالسعودية هو تهديد خطير لأمن المنطقة

عبّر مجلس الوزراء ​اليمن​ي عن إدانته واستنكاره بأشدّ العبارات لـ"الهجوم الإرهابي الّذي استهدف محطتين لضخّ ​النفط​ في ​السعودية​ باستخدام طائرات مفخّخة بدون طيار، وقبلها استهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​"، واصفًا هذه الأعمال بـ"التهديد الخطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي و​الاقتصاد العالمي​ الّذي يتأثّر باستقرار إمدادات الطاقة".

وأكّد في اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أنّ "هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الّذي يصدر الفوضى إلى اليمن ودول المنطقة"، مشدّدًا على "ضرورة التصدّي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم, وخطوط الملاحة الدولية في ​الخليج العربي​ ومضيق ​باب المندب​".

ونوّه المجلس إلى أنّ "توقيت الهجوم الإرهابي بطائرات مفخّخة دون طيار على محطتي ضخ النفط في السعودية، يشير بوضوح إلى تورّط ​إيران​ المخطط والداعم والمموّل لهذه الميليشيا الإرهابية، وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها".