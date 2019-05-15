أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد ​أمير حاتمي​ أن "قواتنا المسلحة في ذروة جهوزيتها للرد على أي اعتداء من ​أميركا​ وأذنابها في المنطقة"، مشيرًا إلى أن بلاده "ستهزم التحالف الأميركي الإسرائيلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد على أي اعتداء من أميركا وأذنابها في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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