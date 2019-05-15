إستهداف منزل السفير الأميركي في اليونان بالطلاء

أعلنت الشرطة ​اليونان​ية أنّ "مجموعة تضمّ عشرة أشخاص على متن دراجات نارية، اقتربوا من مقرّ السفير الأميركي في اليونان، جيفري بيات (Geoffrey Pyatt)، ورشقوه بالطلاء".

من جهته، لفت السفير في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني استفقت على مزيد من التخريب الصبياني هذا الصباح خارج المقر، وسأواصل العمل مع السلطات اليونانية لمعاقبة الفاعلين بموجب القانون"، مركّزًا على أنّ "تدمير الممتلكات ليس احتجاجًا سلميًّا".

وكثيرًا ما ينفّذ مثيرو شغب متطرّفون ومجموعات يسارية متطرفة، أعمال عنف ضدّ بعثات دبلوماسية في اليونان.