الخارجية الألمانية: لا مؤشرات على تعرض سفارة وقنصلية ألمانيا في العراق لتهديدات متنامية

أكّدت متحدثة باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​ أن "لا مؤشرات على تعرض سفارة وقنصلية ​ألمانيا​ في ​العراق​ لتهديدات متنامية"، مشيرة إلى "أننا لا نعتزم تقليل عدد موظفي السفارة والقنصلية في العراق".

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