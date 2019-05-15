نائب وزير الداخلية المكسيكي: العثور على 337 جثة في مقابر سرية

أعلن نائب وزير الداخلية المكسيكي أليساندرو إنسيناس عن "عثور السلطات المكسيكية على 337 جثة في مقابر سرية منذ تولي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ رئاسة البلاد في الأول من كانون الاول الماضي"، مشيراً إلى أن "السلطات عثرت على الجثث في 222 مقبرة معظمها في ولايات فيراكروز وسونورا وسينالوا وجيريرو وكوليما"، لافتا إلى أن "هذه هي أول إحصائية رسمية من ​الحكومة​ الجديدة".

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