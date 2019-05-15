خارجية سلطنة عمان أسفت ورفضت تعرض سفن تجارية لهجوم قبالة الإمارات

أعلت وزارة الخارجية في ​سلطنة عمان​، أنّ "السلطنة تابعت باهتمام الحوادث الّتي تعرّضت لها عدد من ​السفن​ التجارية قبالة سواحل دولة ​الإمارات​ الشقيقة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "السلطنة إذ تعرب عن أسفها البالغ ورفضها لتلك الحوادث غير المسؤولة، تؤكّد أهميّة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنّب أيّة مسبّبات من شأنها المساس بأمن المنطقة واستقرارها".