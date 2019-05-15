قرار بإقفال وتغريم مطعم خلط الوجبات بالزجاج في السعودية

اتخذت السلطات ​السعودية​ قرارًا حاسمًا بشأن أحد ​المطاعم​ بعد أن تم الكشف عن أنه قدم وجبات إفطار مختلطة بالزجاج لزبائنه، وذلك بعد أن ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى طوارئ الأمانة 940.

وتابع مراقبو صحة البيئة في بلدية جنوب حفر الباطن الحالة على الفور حيث حضر المواطن ومعه الوجبات، ليتبين بالفعل وجود الزجاج بوجبات ​الأرز​ والدجاج.

وتقرر على الفور إغلاق المطعم ورصد وتسجيل كل الملاحظات الصحية وإرسال عينات للمختبر، وأثناء تفتيش المستودع الخاص بالمطعم وجد بداخله 71 كيسًا من الأرز وتم فتح عينات منها لفحصها نظريًا حيث وجد بالفعل الزجاج داخل أكياس الأرز، ليتم التحفظ على الكمية لحين ظهور النتائج والتوجيهات.

يشار إلى أن السلطات قررت أيضًا تغريم المطعم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في التعامل مع مثل تلك الحالة.