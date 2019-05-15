أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ اتفقا على اجتماع مجموعة العمل في أقرب وقت لبحث تطورات أدلب".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: بوتين وأردوغان اتفقا على اجتماع مجموعة العمل قريبا لبحث تطورات أدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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