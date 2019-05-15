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إتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني: حركة التصدير مع سوريا والعراق منعدمة

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أعلن رئيس "جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية" ​الأردن​ي سليمان الحياري، أنّ "حركة التصدير للعراق و​سوريا​ في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر- نصيب، منعدمة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف ​العراق​ي، أمّا انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر".

ويُعتبر معبر "جابر-نصيب" بين سوريا والأردن مهمًّا لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمرّ عبره قبل اندلاع ​الأزمة السورية​ مئات الشاحنات يوميًّا، تنقل البضائع من سوريا و​تركيا​ و​لبنان​ إلى الخليج.

وقد أغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة المسلحين عليه، ما أدّى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتحه في تشرين الأول 2018، بعدما بسط ​الجيش السوري​ سيطرته عليه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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