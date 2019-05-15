إتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني: حركة التصدير مع سوريا والعراق منعدمة

أعلن رئيس "جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية" ​الأردن​ي سليمان الحياري، أنّ "حركة التصدير للعراق و​سوريا​ في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر- نصيب، منعدمة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف ​العراق​ي، أمّا انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر".

ويُعتبر معبر "جابر-نصيب" بين سوريا والأردن مهمًّا لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمرّ عبره قبل اندلاع ​الأزمة السورية​ مئات الشاحنات يوميًّا، تنقل البضائع من سوريا و​تركيا​ و​لبنان​ إلى الخليج.

وقد أغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة المسلحين عليه، ما أدّى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتحه في تشرين الأول 2018، بعدما بسط ​الجيش السوري​ سيطرته عليه.