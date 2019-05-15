الرئيس عون خلال لقائه ساترفيلد: لبنان متمسك بسيادته برا وبحرا وجوا

ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال استقباله له في قصر بعبدا، ان "لبنان المتمسك بسيادته براً وبحراً وجواً، يرى ان ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701"، داعياً الولايات المتحدة الاميركية الى "المساهمة في تحقيق هذا الهدف لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتداول الرئيس عون مع ساترفيلد في الافكار التي سلّمها لبنان الاسبوع الماضي للسفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وعرض رئيس الجمهورية لوجهة نظر لبنان، كما استمع الى موقف الادارة الاميركية، وسيستمر التشاور بين الجانبين اللبناني والاميركي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية.
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