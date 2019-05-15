الرئيس عون خلال لقائه ساترفيلد: لبنان متمسك بسيادته برا وبحرا وجوا

ابلغ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ لشؤون الشرق الادنى السفير ​ديفيد ساترفيلد​ خلال استقباله له في ​قصر بعبدا​، ان "​لبنان​ المتمسك بسيادته براً وبحراً وجواً، يرى ان ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار ​مجلس الامن الدولي​ الرقم 1701"، داعياً ​الولايات المتحدة الاميركية​ الى "المساهمة في تحقيق هذا الهدف لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن ​النفط والغاز​ في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وتداول الرئيس عون مع ساترفيلد في الافكار التي سلّمها لبنان الاسبوع الماضي للسفيرة الاميركية في ​بيروت​ ​اليزابيت ريتشارد​، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وعرض رئيس الجمهورية لوجهة نظر لبنان، كما استمع الى موقف ​الادارة الاميركية​، وسيستمر التشاور بين الجانبين اللبناني والاميركي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية.