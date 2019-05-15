بري: ننتظر انجاز الموازنة في الحكومة وإحالتها الى المجلس وعندها ستشهد إيجابيات

نقل النواب عن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في لقاء الاربعاء النيابي قوله "إننا ننتظر إنجاز ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ وإحالتها الى ​المجلس النيابي​، وفور ذلك سنشهد إيجابيات على غير صعيد"، مشيرا الى أنه "اعطى توجيهاته لكي تكثف ​لجنة المال​ إجتماعاتها لدرس الموازنة وان إقتضى الامر عقد جلستين يومياً من اجل إقرار الموازنة في المجلس في فترة لا تزيد عن شهر".

وحول أجواء إجتماعات مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد والبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية نقل النواب عن بري قوله ان "الأجواء إيجابية وهي ستتابع، ونحن نسير بالإتجاه الصحيح وهذه مردّه الموقف اللبناني الموحد الذي يحفظ حقوقنا في مياهنا وارضنا وفي ثروتنا النفطية".

واثير خلال لقاء الاربعاء موضوع الهدر في شركات الخليوي الذي تناقشه لجنة الإتصالات النيابية، فأكد بري انه لا بد من متابعة الموضوع حتى النهاية كما كان عبر ايضاَ في السابق.