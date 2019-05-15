الرئيس عون: حريصون على حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وفد من المجلس الإقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد سبل تحسين الوضع الإقتصادي لا سيما منها مشروع موازنة 2019، مشددا على "ضرورة تحويل الإقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج"، ومؤكدا "عدم المس برواتب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في مشروع الموازنة".
كما عرض الرئيس عون مع وفد من رابطة قدامى القوى المسلحة لرواتب العسكريين المتقاعدين في مشروع موازنة 2019.
واكد الضباط المتقاعدون من قصر بعبدا انه "لا يجوز حسم 3 بالمئة من الطبابة"، وقد اكد الرئيس عون حرصه على "حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".
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