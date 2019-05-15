الرئيس عون: حريصون على حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين

عرض ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مع وفد من المجلس الإقتصادي والاجتماعي برئاسة ​شارل عربيد​ سبل تحسين الوضع الإقتصادي لا سيما منها مشروع موازنة 2019، مشددا على "ضرورة تحويل ​الإقتصاد اللبناني​ من ريعي إلى منتج"، ومؤكدا "عدم المس برواتب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في مشروع ​الموازنة​".

كما عرض الرئيس عون مع وفد من ​رابطة قدامى القوى المسلحة​ لرواتب ​العسكريين المتقاعدين​ في مشروع موازنة 2019.

واكد الضباط ​المتقاعدون​ من ​قصر بعبدا​ انه "لا يجوز حسم 3 بالمئة من الطبابة"، وقد اكد الرئيس عون حرصه على "حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".