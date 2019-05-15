السفير العراقي في موسكو: بغداد قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية

أعلن السفير العراقي في موسكو حيدر منصور العذاري أن "بغداد قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية".
وكان العذاري قد أعلن في شباط الماضي أن "العراق لا يجري مباحثات مع روسيا حول تصدير منظومات "إس-400" في الوقت الحالي، إلا أن ذلك غير مستبعد في المستقبل".
ويذكر أن صواريخ "إس -400" تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأميركية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات.
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