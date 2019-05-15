السفير العراقي في موسكو: بغداد قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية

أعلن السفير العراقي في ​موسكو​ حيدر منصور العذاري أن "​بغداد​ قررت شراء ​منظومة​ ​صواريخ​ إس-400 الروسية".

وكان العذاري قد أعلن في شباط الماضي أن "العراق لا يجري مباحثات مع روسيا حول تصدير منظومات "إس-400" في الوقت الحالي، إلا أن ذلك غير مستبعد في المستقبل".

ويذكر أن صواريخ "إس -400" تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأميركية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات.