كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​، أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنّ بلاده ليست مهتمّة بالتصعيد مع ​إيران​، ولكنّه أكّد في المقابل أنّ على الإيرانيين أن يفهموا بأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستتعامل بجديّة مع أيّ تهديد لمصالحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: ساترفيلد أبلغ المسؤولين أن أميركا ليست مهتمّة بالتصعيد مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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