أصدرت السلطات القضائية في ​الإمارات​ حكمها على اللبنانيين الثمانية الموقوفين بعد اتهامهم بتأليف خلية إرهابية تابعة ل​حزب الله​. وجاءت نتائج محاكمة اليوم على الشكل التالي: - الإفراج عن حسين زعرور، علي فواز، مصطفى كريم، محسن قانصوه، جهاد فواز. Advertisements - الحكم 10 سنوات سجن على الشابين أحمد صبح وحسين بردا. - حكم بالسجن المؤبد على الشاب عبد الرحمن شومان مع حق الإستئناف بعد 30 يوم. وكان اللبنانيون الثمانية قد أوقفوا في بداية العام الماضي، بعد اتهامهم بتأليف خلية إرهابية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى جمع معلومات أمنية وحسّاسة لصالح الإيرانيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن 5 من الموقوفين اللبنانيين بالإمارات والحكم على 3 آخرين بتهمة تأليف خلية تابعة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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