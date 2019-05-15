بري دعا الجان النيابية لجلسة مشتركة عند الساعة 10 صباح الأربعاء المقبل

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ الى جلسة مشتركة تعقد عند العاشرة من ظهر يوم الاربعاء المقبل لدرس 3 مشاريع، الاول بتعلق بمشروع قانون يرمي الى تعديل مادة بقانون التنظيم الإداري وآخر يتعلق بإنشاء تعاونية موظفي الدولي والثالث مشروع قانون رامي الى تسوية مخلفات ​البناء​ الحاصلة بين 13/9/1971 و31/12/2016.

من جهة أخرى، إستقبل بري مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ساترفيلد، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتركز الحديث حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.