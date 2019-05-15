بري دعا الجان النيابية لجلسة مشتركة عند الساعة 10 صباح الأربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة تعقد عند العاشرة من ظهر يوم الاربعاء المقبل لدرس 3 مشاريع، الاول بتعلق بمشروع قانون يرمي الى تعديل مادة بقانون التنظيم الإداري وآخر يتعلق بإنشاء تعاونية موظفي الدولي والثالث مشروع قانون رامي الى تسوية مخلفات البناء الحاصلة بين 13/9/1971 و31/12/2016.
من جهة أخرى، إستقبل بري مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ساترفيلد، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتركز الحديث حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.
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