لجنة "تطوير سانت كاترين" تعترض على إقامة سور حديدي في مدخل الدير

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
اعترض السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة متابعة مشروع تطوير منطقة دير سانت كاترين على إنشاء سور حديدي بمدخل دير سانت كاترين وطالب بإزالته وإعادة إقامة السور باستخدام الحجر الكاتريني ليتناسب مع الطراز المعماري للدير.
جاء ذلك خلال متابعة السفير محمد حجازي يرافقه المهندس خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدخل دير سانت كاترين.
وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أنه جارى وضع مخطط لإعادة إنشاء السور وفقا للمواصفات والملاحظات التي أبداها السفير محمد حجازي لافتا إلى إنه يوجد متابعة مستمرة من قبل اللجنة المشرفة على مشروع تطوير مدخل الدير للوقوف أول بأول على مراحل الإنشاء لتفادي الأخطاء.
جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لتطوير مدخل دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به تصل إلى 42 مليون جنيه وتنفذ على مراحل ورى الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال تطوير مدخل الدير سانت كاترين بتكلفة 12 مليون جنيه.
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