التموين: استخراج بطاقات التالف والفاقد لا يستغرق أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال العميد خالد شرف أبوبكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إن استخراج بطاقات الدعم التموينية وبدل الفاقد والتالف لا يستغرق أكثر من أسبوعين، لافتا إلى أن منظومة استخراج البطاقات التموينية واستخراج بدل الفاقد وبدل التالف كانت تشهد بعض المشكلات، إلا أنه بدءًا من يناير 2019 والعملية تتم بانتظام ودون مشاكل.
جاء ذلك خلال استعراضه لملامح خطة تطوير منظومة خدمة المواطنين بوزارة التموين، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مؤكدا أن هناك تطوير جذري في المنظومة.
وأوضح أبوبكر أن وزارة التموين تسير على طريق استكمال التطوير، ليس فقط فى البنية التحتية إنما أيضا فى العنصر البشري، موضحا أنه تم تدريب حوالي 35 مجموعة من العاملين بوزارة التموين على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزارة التموين قررت الاستعانة بشباب الخدمة العامة بمراكز خدمة المواطنين ومنحهم حافز شهرى يبلغ 750 جنيه.
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