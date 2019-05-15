مطرانية شبرا: 2500 جنيه معاش أسرة قاتل القس مقار سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، أن الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فراش كنيسة مارمرقس الرسول لراعي الكنيسة الأب مقار سعد الاثنين الماضي.

وأضافت الكنيسة في بيان لها اليوم، إن "مرقص" استقبل أولاد "كمال. ش" فراش الكنيسة، لتقديم الرعاية لهم، مشيرا إلى أنه قرر صرف معاش شهري لا يقل عن 2500 جنيه لزوجة وبنات المتهم بالقتل، معلنا أنه لن يحمل بنات القاتل ما فعله والدهم.

ويترأس القداس الإلهي الأحد المقبل الموافق 19 مايو بكنيسة مارمرقس بالوحدة العربية التي شهدت جريمة القتل، بمشاركة أسرة القمص مقار سعد وشعب الكنيسة.

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وذكر بيان صادر من مديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل القس مقار سعد، راعي كنيسة ماري مرقس في شارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد "فراش" بسبب مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في تزويج بناته.

وأشار البيان، أنه تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة ماري مرقس بمنطقة الوحدة العربية، بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى داخل الكنيسة.

أُخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية.

بالفحص تبين إطلاق خادم الكنيسة "كمال. ش. ش" 54 سنة، عدة أعيرة نارية صوب القس "مقار" 65 سنة راعي الكنيسة، من سلاح ناري (طبنجة كانت بحيازته) محدثا إصابته بطلق ناري في الرأس وتوفى على إثرها في الحال.