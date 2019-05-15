شركات سعودية تضخ مليارات الدولارات في مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت السفارة السعودية في القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن عددا من الشركات السعودية تعتزم ضخ مليارات الدولارات في مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة بمصر.

وأضاف البيان، أن شركة الفنار السعودية كشفت عن تعاقدها على تنفيذ عدة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر محطات الشمس والرياح بمصر بقدرة 1.6 جيجاوات.

وتعتزم الشركة السعودية ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار حتى عام 2021 من بينها 250 مليون دولار لتدشين محطة لتوليد الكهرباء عبر الرياح في مصر، بحسب البيان.

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وفي وقت سابق، قالت شركة الفنار السعودية إنها انتهت من بناء محطة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوبي مصر، والتي تعتبر باكورة النشاط الاستثماري للشركة فوق الأراضي المصرية بقطاع انتاج الطاقة المتجددة.

ويبلغ حجم استثمارات الحكومة السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة في مصر 10 مليارات دولار، من بينها مشروع لشركة "أكوا باور" السعودية، التي تقوم بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لعبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بالقاهرة في فبراير الماضي.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في جمهورية مصر العربية، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من 5 آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وفي المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة ليصل عددها إلى ألف وثلاثمائة مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف مليار دولار، من بينها ألف مشروع برأسمال مصري 100%.

ويبلغ عدد الشركات السعودية في مصر نحو 5338 شركة، وتصل قيمة الاستثمارات السعودية في مصر لنحو 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية وشركات خاصة.