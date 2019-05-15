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لهذا السبب تم استهداف المنشآت الحيوية بالسعودية

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 أعلنت جماعة الحوثيين، مسؤوليتهم عن حادث استهداف خط النفط السعودي ظهر اليوم.، حيث ذكر موقع أنصار الله التابع لجماعة الحوثيين، أن "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية". 

 وقال الموقع إن "هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا"، مضيفا أن "أنصار الله مستعدة لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر". 

 وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، تعرض محطتي ضخ خط أنابيب نفط لهجوم إرهابي من طائرات مفخخة درون بدون طيار.

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