نفى الرئيس الأمريكي صحة التقرير حول أن الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال 120 ألف عسكري إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة... نحن لم نخطط لذلك بعد، وآمل بألا نضطر للتخطيط لذلك. وفي حال قمنا بذلك سنرسل قوة أكبر بكثير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الامريكي يوضح.حقيقة ارسال 120 الف عسكري الى الشرق الاوسط .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.