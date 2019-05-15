المغرب ..يذبح ابنته القاصر بسبب ”واتس اب“

شهدت قرية في ضواحي مدينة العرائش“ في المغرب جريمة بشعة ذهبت ضحيتها فتاة قاصر، حيث أقدم والدها على ذبحها من الوريد إلى الوريد بعدما اكتشف علاقتها بشاب.

وحسب موقع ”فبراير“ المغربي، وقعت الجريمة بالضبط في قرية تسمى ”أولاد الكلاعي ”، حيث انتظر الأب خروج الأم من المنزل لينفذ جريمته، بعدما اكتشف أن ابنته تتواصل مع الشاب عبر تطبيق ”واتس اب“، وانتشار الخبر بين الأهالي.

وكان الجاني ينوي دفن الجثة بالمنزل وإخفاء معالم الجريمة، إلا أن زوجته فاجأته بالعودة، واتصلت بالسلطات الأمنية بمساعدة الجيران، ليتم القبض عليه، وهو حاليًا قيد التحقيق.

وشهدت مدينة العرائش نفسها قبل يومين جريمة عائلية ذهب ضحيتها شاب، بعدما طعنه شقيقه بسكين في منزل العائلة قبل أذان المغرب