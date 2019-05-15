شهدت قرية في ضواحي مدينة العرائش“ في المغرب جريمة بشعة ذهبت ضحيتها فتاة قاصر، حيث أقدم والدها على ذبحها من الوريد إلى الوريد بعدما اكتشف علاقتها بشاب.
وحسب موقع ”فبراير“ المغربي، وقعت الجريمة بالضبط في قرية تسمى ”أولاد الكلاعي ”، حيث انتظر الأب خروج الأم من المنزل لينفذ جريمته، بعدما اكتشف أن ابنته تتواصل مع الشاب عبر تطبيق ”واتس اب“، وانتشار الخبر بين الأهالي.
وكان الجاني ينوي دفن الجثة بالمنزل وإخفاء معالم الجريمة، إلا أن زوجته فاجأته بالعودة، واتصلت بالسلطات الأمنية بمساعدة الجيران، ليتم القبض عليه، وهو حاليًا قيد التحقيق.
وشهدت مدينة العرائش نفسها قبل يومين جريمة عائلية ذهب ضحيتها شاب، بعدما طعنه شقيقه بسكين في منزل العائلة قبل أذان المغرب
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب ..يذبح ابنته القاصر بسبب ”واتس اب“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.