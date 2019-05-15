أعلنت الشرطة الماليزية الاثنين توقيف أربعة أشخاص يعتقد أنهم على ارتباط بتنظيم داعش كانت بحوزتهم متفجرات وخططوا لمهاجمة أماكن عبادة لغير المسلمين. واعتقل المشتبه بهم وهم ماليزي قاد المجموعة وشخصان من أقلية الروهينغا البورمية وإندونيسي في عمليات دهم جرت في محيط كوالالمبور وإقليم ترغكانو. ووصفهم قائد الشرطة الماليزية عبدالحميد بدور بأنهم "خلية من تنظيم داعش ". وقال إنهم كانوا يخططون "لاغتيال شخصيات عالية المستوى ومهاجمة أماكن عبادة هندوسية ومسيحية وبوذية في ماليزيا". ولم يقدم أي تفاصيل بشأن هوية الشخصيات المستهدفة. وصادرت الشرطة كذلك ست عبوات ناسفة ومسدسا و15 رصاصة. وذكرت الشرطة أن الهجمات التي تم التخطيط لها كانت للرد على مقتل عنصر إطفاء مسلم خلال أعمال شغب في معبد هندي خارج كوالمبور العام الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر كانت تخطط لاغتيال شخصيات بارزة و استهداف اماكن عبادة ...تفكيك خلية ارهابية في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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