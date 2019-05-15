زوجة الشيخ طلال آل ثاني توجه رسالة لزوجها بالسجون القطرية

روت السيدة أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، تفاصيل معاناة زوجها والعائلة من جراء سياسات النظام القطري، الذي قالت إنه يدعي زورًا احترامه لحقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، وجهت أريان رسالة

إلى زوجها السجين في قطر، مطالبة إياه بالاستمرار في مواجهة الظلم الواقع عليها من جانب النظام في الدوحة.

وتابعت :"أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها"،

مشيرة إلى زوجها المعتقل منذ عام 2013.

وأكدت أريان أن انتهاكات عدة طالت زوجها وعائلتهما من جانب النظام، الذي أكدت أريان أنه "يدعي زورا أنه يحترم حقوق الإنسان"، خاصة أنه اعتقل الشيخ طلال آل ثاني تعسفيًّا.

وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجون القطرية، فضلًا عن حرمانه من تلقي العناية الطبية اللازمة.