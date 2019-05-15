السفارة الأمريكية ببغداد تكشف سبب دعوتها لموظفيها بمغادرة العراق

ذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، أن سبب دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة العراق، إلى التعرض لتهديدات متزايدة، مبينة أن وزير الخارجية الأمريكي قد اطلع الحكومة العراقية على تلك التهديدات خلال زيارته الأخيرة.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى بغداد - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية"

- إنه "بالنظر إلى سلسلة التهديدات المتزايدة التي نشهدها في العراق والتي أطلعنا الحكومة العراقية عليها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ومن خلال اتصالات لاحقة، قرر وزير الخارجية الأمريكي شمول البعثة في العراق بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكيةفي بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة العراق، وذلك بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأمريكية هناك .فيما أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء أنه "وضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة"، معلنا أنه "يراقب تهديدات مؤكدة، قد تكون وشيكة بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق".