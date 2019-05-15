الصحة الفلسطينية: 305 شهداء و18 ألف جريح بغزة منذ بدء مسيرة العودة

أظهرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرت اليوم الأربعاء، قبيل المسيرات الحاشدة على طول الحدود في ذكرى النكبة، أن 305 شهداء سقطوا منذ بدء مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في الثلاثين من مارس الماضي وحتى الرابع عشر من مايو الجاري.

وأوضحت الإحصائية أن من بين الشهداء 59 طفلًا، و10 إناث، ومسنًا واحدًا، مشيرة إلى استشهاد 3 من المسعفين وإصابة 680 بجروح مختلفة إلى جانب تضرر 118 سيارة

إسعاف بشكل جزئي، إلى جانب استشهاد صحفيين اثنين، وإصابة 365 آخرين بجروح مختلفة.وبحسب الإحصائية، فإن 17335 فلسطينيًا أصيبوا بجروح ممن وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال تلك المسيرات، من بينهم 3565 طفلًا، و1168 سيدة، و104 من المسنين.ووصفت حالة 564 جريحًا بالخطيرة، و7345 بالمتوسطة، و9426 بالطفيفة، مشيرة إلى أن من مجمل الإصابات 7069 بالرصاص الحي، و942 بالرصاصالمطاطي، و2458 بالاختناق بالغاز، و1678 بانفجار قنابل الغاز، و2226 بشظايا مختلفة، و2962 إصابات أخرى.وأصيب 1685 في الرقبة و الرأس، و2438 بالأطراف العلوية، و797 في الظهر والصدر، و683 في البطن والحوض، و8306 بالأطراف السفلية، و3426 في كافة أنحاء الجسم.ووصلت حالات البتر إلى 136 منها 122 بالأطراف السفلية، و14 بالعلوية منها.ويحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء ذكرى نكبة 1948 الـ71 والتي توافق اليوم 15 مايو، حيث يعم الإضراب الشامل قطاع غزة، في وقت تجري فيه الاستعدادات لانطلاق مليونية العودة ظهر اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفعاليات شعبية في مختلف المحافظات الفلسطينية.