السعودية: إيران والحوثي مسئولون عن هجوم أرامكو

حمّلت المملكة العربية السعودية المسئولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم، أمس الثلاثاء، على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.
وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار فيالهجوم.
كما وجه أيضا كل من السفيرين السعودي والإماراتي رسالة أخرى مشتركة إلى المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية،
من جهته، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، أمس.
وأوضح قائلا: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف، من صباح، أمس الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي، ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".
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