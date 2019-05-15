قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي للتصدي لأنشطة تركيا غير القانونية

دعا وزير الدفاع القبرصي، سافاس أنجليديس، نظراءه في الاتحاد الأوروبي لمناقشة اتخاذ إجراءات محددة ضد الأفعال غير القانونية التي ترتكبها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وذلك خلال جلسة الدفاع لمجلس الشئون الخارجية الذي عقد في بروكسل.

وقال أنجليديس - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء القبرصية - إنه أطلع نظراءه الأوروبيين على الانتهاكات الصارخة للحقوق السيادية لقبرص، وأوضح لهم أنه بصرف النظر عن الحقوق السيادية ومصالح قبرص التي تتأثر بشكل خطير، فإن مصالح وحقوق الاتحاد الأوروبي ستتأثر أيضا، مشيرا إلى وجود شركات أوروبية كبيرة تعمل في المنطقة

الاقتصادية الخالصة في قبرص، وأنها تتأثر بشكل مباشر بهذه الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا.وأعرب الوزير القبرصي عن شكره للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، على تصريحات التضامن والتأييد طويلة الأمد، ولاسيما مطالبة تركيا بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص، ووضع حد للأنشطة غير المشروعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.وأضاف: "لكنني أعتقد أنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات بعد كل هذه التصريحات، وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتصرف بشكل مناسب من خلال مراقبة تصرفاتتركيا، وبات من الواضح لنا الآن أنه يتم اتخاذ جميع الخطوات لإنهاء هذا التصرف غير الشرعي".ولاقى موقف قبرص دعما من وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، لوقف الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشيرا إلى أن الإجراءات لم يتم تحديدها بعد، ولكن "نحن نراقب الظروف عن كثب".وأجرى وزير الدفاع القبرصي على هامش القمة محادثات منفصلة مع الممثلة العليا موجيريني، حيث ناقش معها آخر التطورات في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وسبل رد فعل الاتحاد الأوروبي، كما التقى أنجيليديس مع نظيريه في إيطاليا وألمانيا وأطلعهما على الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن.