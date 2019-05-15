غدًا.. ميركل تلتقي رئيس وزراء هولندا في برلين

ذكر بيان للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء ، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي رئيس وزراء هولندا مارك روتى، غدا الخميس بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأوضح البيان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء التي يتناول بالبحث السياسة الأوروبية والتعاون الثنائي بين البلدين فضلًا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

المطروحة على الساحة بالإضافة إلى السياسة الدفاعية الأوروبية.يذكر الاتحاد الأوروبي كان قد أقر إنشاء صندوق أوروبي للدفاع بقيمة 13 مليار يورو لتمويل مشاريع صناعية عسكرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027.