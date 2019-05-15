صفقة نووية بين روسيا والصين بـ17 مليار دولار

وقعت الشركة الروسية" آتوم ستروي إكسبورت" عقدا قيمته 17 مليار دولار مع شركة الطاقة النووية الحكومية الصينية (CNNP) لبناء وحدتي الطاقة رقم 3 و4 في المحطة الكهروذرية "سيويدابو" بالصين.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأربعاء، عن الشركة الصينية أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 17 مليار دولار.
وذكر بيان الشركة الروسية (التابعة لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية) أنها ستباشر بناء وحدة الطاقة
يُذكر أن الحكومتين الروسية والصينية وقعتا في 2018 على بروتوكول لتشييد وحدتين للطاقة بالمحطة الكهروذرية "سيويدابو"، ومن المقرر تزويد الوحدتين المذكورتين بمفاعلات نووية من طراز "VVER-1200" الروسية.
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