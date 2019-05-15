سول: الجيش يجري تحليلًا لتجربتي كوريا الشمالية الصاروخيتين

قال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن الجيش لا يزال يجري تحليلا لتجربتين صاروخيتين لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول قوله إن سول وواشنطن لا تزالان تجريان

تقييما وتحليلا مشتركا للاختبارين الصاروخيين اللذين قامت بهما كوريا الشمالية.وحول زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى سول، قال إن البلدين يجريان مشاورات عماإذا كان بولتون سيزور البلاد أم لا، وموعد الزيارة وغيره في ظل جميع الظروف.وأجرت كوريا الشمالية التجربتين الصاروخيتين يومي 4 و9 مايو الجاري بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك لمدة سنة و5 أشهر وسط انفراج حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.