قال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن الجيش لا يزال يجري تحليلا لتجربتين صاروخيتين لكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول قوله إن سول وواشنطن لا تزالان تجريانتقييما وتحليلا مشتركا للاختبارين الصاروخيين اللذين قامت بهما كوريا الشمالية.
وحول زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى سول، قال إن البلدين يجريان مشاورات عما
وأجرت كوريا الشمالية التجربتين الصاروخيتين يومي 4 و9 مايو الجاري بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك لمدة سنة و5 أشهر وسط انفراج حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.
كانت هذه تفاصيل خبر سول: الجيش يجري تحليلًا لتجربتي كوريا الشمالية الصاروخيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.