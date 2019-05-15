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القوات المشتركة توسع عملياتها وتكبد الحوثيين خسائر في قعطبة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 مايو 2019 01:14 مساءً - مشاركة

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أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في اليمن بأن ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا في معارك مع قوات المقاومة الجنوبية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع (جنوب).
وشنت قوات المقاومة الجنوبية هجوماً من كافة محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات،

وأسفرت المعارك، بحسب مصادر عسكرية، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.

كما سيطرت قوات المقاومة على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.

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سكاي نيوز عربية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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