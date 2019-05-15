كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة الشيخ طلال آل ثاني توجه رسالة لزوحها بالسجون القطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روت السيدة أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، تفاصيل معاناة زوجها والعائلة من جراء سياسات النظام القطري، الذي قالت إنه يدعي زورا احترامه لحقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، وجهت أريان رسالة إلى زوجها السجين في قطر، مطالبة إياه بالاستمرار في مواجهة الظلم الواقع عليها من جانب النظام في الدوحة.

وتابعت :"أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها"، مشيرة إلى زوجها المعتقل منذ عام 2013.

وأكدت أريان أن انتهاكات عدة طالت زوجها وعائلتهما من جانب النظام، الذي أكدت أريان أنه "يدعي زورا أنه يحترم حقوق الإنسان"، خاصة أنه اعتقل الشيخ طلال آل ثاني تعسفيا.

وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجون القطرية، فضلان عن حرمانه من تلقي العناية الطبية اللازمة.

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وقالت: "زوجي عانى على يد نظام الدوحة، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما لأنه فقط طالب بحقوقه".

وأعربت عن قلقها بسبب سياسة نظام الدوحة إزاء عائلتها، وقالت:" بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته"، ولفتت إلى أن النظام هناك أجبرها وعائلتها على مغادرة الدوحة بعدما ضيّق عليهم كثيرا.

وقبل مغادرة الدوحة، حرم النظام القطري أطفال الشيخ طلال من دخول المدرسة، وفق ما تقول زوجته.

وطالبت أسماء أريان بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات التي وجهها النظام القطري إلى زوجها.

وتوكد العائلة إن النظام القطري دبر مؤامرة عام 2013، من أجل زجه في السجن، بعد تلفيق تهم مالية له، وأن أسباب سياسية تقف خلف ذلك.