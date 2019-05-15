كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: اتهام 5 بالاتجار وإجبار النساء التايلانديات على ممارسة البغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم النائب العام في ألمانيا خمسة أشخاص بالاتجار بالنساء التايلانديات وتهربيهن إلى ألمانيا وإجبارهن على العمل في شبكة من بيوت الدعارة على مستوى البلاد.

وصرح النائب العام في فرانكفورت، ألكسندر بادل، اليوم الأربعاء، بأن أربع سيدات تايلانديات تتراوح أعمارهن بين 49 و 51 و 53 و 60 قد تم اتهامهن بالاتجار بالجنس وتهريب النساء إلى ألمانيا، كما تم اتهام رجل ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا.

يزعم ممثلو الادعاء، أن الضحايا أجبروا على العمل كبغايا في ثلاثة بيوت للدعارة في سيغن بغرب ألمانيا، قبل نقلهم إلى بيوت دعارة أخرى في جميع أنحاء ألمانيا.