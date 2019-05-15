كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يعرب عن قلقه بشأن احتجاز أمريكا للمواطن الروسي أوليغ تيشينكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المواطن الروسي أوليغ تيشينكو، الذي تم ترحيله من جورجيا إلى الولايات المتحدة، متهم بارتكاب خمس جرائم، بما في ذلك التهريب، وانتهاك قانون حظر تصدير الأسلحة، وكذلك التآمر ضد الولايات المتحدة، وفقا للسفارة الروسية.

أعرب الكرملين عن قلقه وحزنه بشأن معاملة واشنطن لأوليغ تيشينكو، المتهم بالحصول بصورة غير قانونية على دليل الطيران الخاص بمقاتلات F-16.

وحسب الناطق الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فقد تم لفت انتباه "الزملاء الأمريكيين إلى هذا السخط والقلق على مختلف المستويات.

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وقال "بيسكوف": "بطبيعة الحال، ستراقب روسيا عن كثب احترام حقوق هذا المواطن الروسي".

وأضاف "بيسكوف" للصحفيين: "لقد صدرت بالفعل تصريحات لوزارة الخارجية بشأن هذه المسألة، هذا مواطن روسي، ونحن عمومًا قلقون للغاية وغير راضين عن ممارسة مثل هذه الأعمال الاستفزازية عبر الحدود التي يقوم بها الأمريكيون ضد المواطنين الروس".

وتابع: "على مختلف المستويات، لفت انتباه زملائنا الأمريكيين قلقنا وسخطنا. بطبيعة الحال، سوف تراقب روسيا عن كثب مراعاة حقوق هذا المواطن الروسي".