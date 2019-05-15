كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضغط من الولايات المتحدة.. تركيا قد تؤخر تسلم نظام S-400 من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مطلع، أن تركيا تدرس تأجيل تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس -400، المقرر في يوليو، بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة بات شاناهان عن قلق بلاده من نية تركيا شراء ونشر نظام الدفاع، لكن من غير المعروف ما إذا كانت أنقرة ستقبل طلب واشنطن وسط التوتر بين البلدين وتهديد واشنطن بفرض عقوبات.

وسوف تحرم العقوبات الجديدة المفروضة على تركيا البلد من المشاركة في المشروع الدولي لتصنيع الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 والحصول عليها، وستمنعها من الحصول على نظام الدفاع باتريوت في المستقبل.

وصف المسؤولون الأمريكيون شراء تركيا المزمع لنظام S-400 بأنه "يمثل مشكلة كبيرة"، قائلين إنه سيخاطر بشراكة أنقرة في برنامج F-35 المشتركة لأنه سيضر بالطائرات التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن

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توخشى الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء الناتو الذين يمتلكون طائرات من طراز F-35 من أن الرادار الموجود على النظام سوف يتعلم كيفية اكتشاف الطائرة وتعقبها، مما يجعلها أقل قدرة على التهرب من الأسلحة الروسية.

ووقعت تركيا اتفاقية مع روسيا في ديسمبر 2017 على قرض لتزويد نظام S-400، حيث ستشتري أنقرة بطاريتين من هذا النظام، يشغلهما موظفون أتراك.

كما توصل الجانبان إلى اتفاق حول التعاون التكنولوجي لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الصاروخي في تركيا.