كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى إنهاء النشاط غير المشروع في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي تركيا، مرة أخرى، إلى وضع حد لأي نشاط غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، شرق البحر المتوسط ​​، مؤكدًا تضامنها الكامل مع نيقوسيا.

وحثت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، أنقرة على إحباط خطط عمليات الحفر البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وحذر من أن الاتحاد "سوف يستجيب بشكل مناسب" لأي انتهاك للقانون الدولي.

في 3 مايو الماضي، أعلنت تركيا عن إطلاق أنشطة التنقيب عن الغاز في منطقة غرب قبرص، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة مما أثار لقب العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وروسيا وبريطانيا.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إن عزم تركيا على التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص ينتهك القانون الدولي ودعا البلاد إلى تجنب زيادة التوتر في المنطقة.

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"تتمتع جمهورية قبرص بالحق الكامل والسيادة في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة".

في خطوة ينظر إليها على أنها استفزاز جديد، أطلقت تركيا مناورات عسكرية Sea Wolf 2019 في وقت واحد في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة والبحر الأسود.

وقالت هيئة الأركان العامة التركية في بيان إن التدريبات، التي تشرف عليها البحرية التركية، ستستمر حتى 25 مايوش بواقع 131 سفينة حربية و57 طائرة حربية و33 طائرة هليكوبتر وبمشاركة 25900 عسكري.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "من خلال التمرين، نهدف إلى إظهار قرار وقدرة القوات المسلحة التركية في حماية أمن البلاد وكذلك حقوقها ومصالحها في البحار".