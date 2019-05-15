كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشحون انتخابات الاتحاد الأوروبي يستعدون لمناظرة تلفزيونية حية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المرشحون البارزون في انتخابات الاتحاد الأوروبي لإجراء مناظرة تلفزيونية نهائية قبل أن يشارك ملايين الأشخاص في أكبر استطلاعات الرأي في العالم في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

سيكون المرشحين الستة في المناظرة، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، من الأحزاب الرئيسية ويتنافسون على وظيفة جان كلود يونكر، كرئيس للمفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية القوية التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي وتضمن احترامها.

لا يشارك أي شعبوي أو سياسي يميني متطرف في المناظرة، التي تبدأ الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (8 مساءً بالتوقيت المحلي)، على الرغم من أنه من المتوقع أن يحققوا نتائج جيدة في الانتخابات، خاصة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

يحق لنحو 400 مليون شخص التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن نسبة المشاركة عادة ما تكون منخفضة.