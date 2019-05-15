كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تطرح صاروخا فضائيا "منخفض التكلفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة ناشئة يابانية، أطلقت صاروخاً إلى الفضاء الشهر الماضي، تقديم خدمات صاروخية منخفضة التكلفة، والتنافس مع شركات أميركية مثل "سبيس إكس".

ووصل الصاروخ "مومو-3" غير المأهول التابع لشركة إنترستيلار تكنولوجي، إلى ارتفاع 113.4 كيلومتراً، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ أثناء رحلته في 4 مايو.

وقال مؤسس الشركة تاكافومي هوري، الأربعاء، إنها تخطط لإطلاق أول صاروخ مداري خلال السنوات القليلة المقبلة.

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وذكر أن نشاط الصواريخ منخفض التكلفة في اليابان يمكن أن يلبي الاحتياجات العلمية والتجارية في آسيا.

أظهرت برامج الفضاء التي تقودها الحكومة اليابانية تكنولوجيا عالية المستوى، لكن البلاد تخلفت عن الركب عالمياً بسبب التكلفة العالية.