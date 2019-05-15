ارتفاع معدل البطالة في تركيا 4.1 في المئة

بلغت نسبة العاطلين عن العمل في تركيا 14.7 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام.

ووفقا للسلطة الإحصائية، بلغ حجم الأشخاص العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فأكثر، 4.73 مليون شخص، بارتفاع بلغ 1.37 مليون شخص.

أضافت أيضًا "بينما كان معدل البطالة بين الشباب بما في ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا 26.1٪ بزيادة [7.1] نقطة مئوية، حدث معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 15.0٪ مع زيادة 4.1 نقطة مئوية ".