كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع معدل البطالة في تركيا 4.1 في المئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الهيئة الإحصائية في تركيا، اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في معدل البطالة لشهر فبراير 2019.
بلغت نسبة العاطلين عن العمل في تركيا 14.7 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام.
بلغت نسبة العاطلين عن العمل في تركيا 14.7 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام.
ووفقا للسلطة الإحصائية، بلغ حجم الأشخاص العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فأكثر، 4.73 مليون شخص، بارتفاع بلغ 1.37 مليون شخص.
أضافت أيضًا "بينما كان معدل البطالة بين الشباب بما في ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا 26.1٪ بزيادة [7.1] نقطة مئوية، حدث معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 15.0٪ مع زيادة 4.1 نقطة مئوية ".