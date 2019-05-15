كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يمنح نزهة معه لأطفال مهاجرين وصلوا حديثا إلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، نزهة في سيارته إلى ثمانية أطفال مهاجرين وصلوا مؤخراً إلى إيطاليا قادمين من ليبيا.

والتقط البابا فرانسيس الأطفال، الذين ينحدرون من سوريا ونيجيريا والكونغو، في بداية جولته العامة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، وتجول معهم حول ميدان سان بيتر في المقعد الخلفي. ولوح بعضهم، وأبدى آخرون إبهامهم قبل أن يودعوا فرانسيس وداعًا معانقة وسيلفي.

وقال الفاتيكان، إن بعض الأطفال وصلوا إلى إيطاليا على متن قارب مهاجر قبل بضعة أشهر، بينما وصل آخرون في 29 أبريل مع عائلاتهم عبر ممر إنساني.

عارض البابا فرانسيس الحكومة الإيطالية المتشددة حول الحاجة إلى الترحيب بالمهاجرين ودمجهم.