كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسلم في سريلانكا إثر موجة جديدة من العنف ضد المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شخص واحد على الأقل وسط تجدد للعنف ضد المسلمين في بلدة سريلانكية استُهدفت خلال هجمات عيد الفصح الإرهابية في الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن فضل أمير البالغ من العمر 45 عامًا قد تم إعدامه بالسيف بينما هاجم الغوغاء خمسة مساجد على الأقل، مما تسبب في أضرار في بلدة نيجومبو، شمال العاصمة كولومبو. وتوفي أمير في وقت لاحق في المستشفى.

تم فرض حظر تجول على مستوى البلاد في أعقاب أعمال العنف التي جاءت بعد تعرض متاجر وشركات يملكها مسلمون للهجوم الأسبوع الماضي في نيجومبو، التي تضم جالية مسيحية كبيرة.

قوُتل أكثر من 100 فرد من هذا المجتمع بعد أن دخل مهاجم انتحاري كنيسة سان سيباستيان في نيجومبو يوم الأحد.

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وتم إلقاء اللوم على جماعة التوحيد الإسلامية الوطنية المتطرفة، التي تؤيد نفسها مع داعش، في الهجمات.

كان قادة الأقلية المسلمة في سريلانكا، الذين حاول الكثير منهم تحذير السلطات بشأن بعض المفجرين قبل الهجمات، يستعدون لرد فعل عنيف عقب التفجيرات.

وقال حلمي أحمد، نائب رئيس المجلس الإسلامي في سريلانكا، لشبكة CNN في الأيام التي أعقبت هجمات عيد الفصح: "نحن خائفون للغاية من حدوث رد فعل عنيف". "يمكن أن يحدث في أي وقت."

تم نشر وحدات من الجيش والشرطة في المساجد وغيرها من دور العبادة في جميع أنحاء سريلانكا في أعقاب التفجيرات، وفُرض حظر تجول صارم.