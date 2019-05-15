كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية القطرية تعلن عن خطط للتقاعد لطائرات "آيرباص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خطط التقاعد الخاصة بأسطول طائرات إيرباص A330 وA320 في مقابلة أجريت مؤخرًا مع "جلف تايمز".

وتخطط الخطوط الجوية القطرية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة إلى سحب أسطولها بالكامل من طائرات إيرباص A330، والاستعاضة عنها بأسطول جديد فعال يتكون من A350s وBoeing 787 Dreamliners.

وفي الآونة الأخيرة، تقاعدت آخر طائرة A340-600، والتي جذبت انتباه الكثير من مواقع الطيران. من المحتمل أن يكون هذا الخبر قد أشعل قطر لتفاصيل خطط أسطولها المستقبلية.